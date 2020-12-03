أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر

يعيش النصر ظروفا صعبة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين من ناحية النتائج السلبية، إضافة إلى ضعف الجانب الهجومي.

وخسر النصر 5 مباريات من أول 6 مواجهات خاضها في منافسات الدوري هذا الموسم، مما جعله يقبع في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط، متقدما على ضمك صاحب المركز الأخير بنقطتين.

وكرر النصر ذات البداية الهجومية السيئة التي حدثت له في أول 6 لقاءات خاضها في الموسم الماضي بالدوري، إذ سجل في كلا الموسمين الحالي والسابق 5 أهداف فقط، وهي البداية الأسوأ في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

وجاءت أهداف النصر الخمسة هذا الموسم بصعوبة، على الرغم من أنه يمتلك في صفوفه هداف الدوري في آخر موسمين، المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي تمكن من تسجيل 64 هدفا في العامين الماضيين، والمفارقة تكمن في أنه لم يتمكن من هز الشباك هذا الموسم مع فريقه بالدوري.

ومن خلال 109 تسديدات للنصر في 6 مباريات، سجل لاعبو وصيف الموسم الماضي الأهداف الخمسة، كان هدفا واحدا فقط من نصيب المهاجمين الصريحين، عندما أحرز فراس البريكان هدف فريقه الثاني أمام القادسية، ضمن الأسبوع الرابع.

وبالعودة إلى تفاصيل المباريات الست، فإن مواجهة النصر الأولى بالدوري التي كسبها الفتح 1-2، شهدت تسديد الكرة صوب المرمى 19 مرة، وأحرز عبرها النصر هدفا واحدا عن طريق الجناح خالد الغنام.

وفي اللقاء الثاني الذي كسبه التعاون بهدف نظيف، سدد لاعبو النصر 14 تسديدة دون أي جدوى، وشهدت قمة الشباب التي خسرها النصر أيضا "2-1"، 12 تسديدة وتمكن الجناح أيمن يحيى من ترجمة إحدى التسديدات إلى هدف.

وتعد مباراة القادسية ضمن الجولة الرابعة الأكثر إضاعة للفرص من قبل النصر خلال اللقاءات الست، إذ شهدت 24 كرة مسددة لمصلحة الفريق الأصفر والأزرق، ومن مجموع تلك التسديدات أحرز الفريق هدفين، الأول عن طريق المدافع عبدالإله العمري والثاني سجله المهاجم الاحتياطي فراس البريكان، وتمكن النصر حينها من تحقيق فوزه الأول والوحيد حتى الآن.

أما مواجهة الديربي التي حسمها الهلال بهدفين دون مقابل، فكانت فرص النصر الأكثر بـ 19 تسديدة مقابل 7 للهلال طيلة زمن المباراة، لكن رغم ذلك لم يتمكن الفريق من هز الشباك.

وتعرض النصر للهزيمة الخامسة، يوم الخميس، أمام أبها "1-2"، وتعد ثاني أكثر مباراة أضاع فيها النصر الفرص السانحة للتسجيل بعد لقاء القادسية، فمن 21 تسديدة على مرمى أبها، تمكن لاعبو النصر من إحراز هدف واحد وكان عن طريق الجناح أيمن يحيى.