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أهلي جدة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب ضمك

الأهلي ضمك
لقاء سابق بين الأهلي وضمك

أهلي جدة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب ضمك

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الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع أهلي جدة لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف العين، وفي حفر الباطن يلعب التعاون أمام مضيفه الباطن في افتتاح المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

ونجح الأهلي باستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة قبل الماضية حينما انتصر على ضيفه الفيصلي 2-1 في المرحلة السابقة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر ونقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يبحث ضمك عن تحقيق فوزه الأول هذا الموسم والابتعاد عن دائرة الخطر حيث يتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة من تعادله أمام الفيصلي.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط حينما يستضيف العين.

ولم يعرف الفيصلي طعم الفوز في المراحل الثلاث الماضية والتي تعادل فيها مرتين أمام ضمك والاتحاد وخسر في المرحلة الماضية أمام الأهلي ليحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يأمل العين في مواصلة انتفاضته بعد تحقيقه فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين على حساب فريقي ضمك والرائد ليحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط.

وفي حفر الباطن يسعى التعاون لمواصلة حصده للنقاط حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

ولم يعرف التعاون طعم الخسارة منذ المرحلة الثالثة حيث جمع 5 نقاط في المراحل الثلاث الماضية بتعادله أمام فريقي الاتحاد والاتفاق وفوزه على الوحدة ليحتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وفي المقابل يبحث الباطن عن استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات التي توقفت في المرحلتين الماضيتين حينما تعادل أمام القادسية وخسر من الوحدة في المرحلة الماضية ليبقى في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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