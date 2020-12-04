السومة ولوتشيسكو ينالان نجومية "نوفمبر"

حصد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال والسوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي وأمين بخاري حارس مرمى نادي العين وعبدالإله العمري مدافع فريق النصر جوائز الأفضلية لشهر نوفمبر للجولات الرابعة والخامسة والسادسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر ذهبت إلى رازفان، فيما جاء اختيار عمر السومة لجائزة أفضل لاعب، وحصد أمين بخاري حارس مرمى فريق العين جائزة أفضل حارس ، في حين تم اختيار عبدالإله العمري مدافع فريق النصر لجائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في مسابقة الدوري، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.