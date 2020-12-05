التعاون والعين يقتنصان نقطة من الباطن والفيصلي

اقتنص التعاون نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الباطن بعد تعادلهما 1-1، في حين واصل العين حصده للنقاط بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1 في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وفي حفر الباطن اقتنص التعاون نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الباطن بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت للقاتل لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتمكن الباطن من تسجيل هدف السبق بعد مرور 3 دقائق عن طريق مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو الذي أكمل تمريرة زميله زكريا سامي بقدمه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو آنجوس.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 90+3 حينما تمكن لاعبه سميحان النابت من تسجيل هدف التعادل بعدما حول تمريرة زميله السنغالي عبدالله ساني في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط ليبقى في المركز السابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 8 نقاط ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة واصل العين حصده للنقاط بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1.

وتقدّم الفيصلي عند الدقيقة 35 عن طريق مدافعه البرازيلي رافاييل سيلفا، الذي استغل خطأ حارس العين أمين بخاري بالامساك بالكرة ليضعها في الشباك.

وانتظر العين حتى الدقيقة 54 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه النيجري أمادو مونتاري الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي جيترسون ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 10 نقاط ليبقى في المركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد العين إلى 7 نقاط ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.