  • مباشر
اللغة

التعاون والعين يقتنصان نقطة من الباطن والفيصلي

التعاون الباطن
من الشوط الأول للقاء التعاون والباطن

التعاون والعين يقتنصان نقطة من الباطن والفيصلي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

اقتنص التعاون نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الباطن بعد تعادلهما 1-1، في حين واصل العين حصده للنقاط بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1 في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وفي حفر الباطن اقتنص التعاون نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الباطن بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت للقاتل لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتمكن الباطن من تسجيل هدف السبق بعد مرور 3 دقائق عن طريق مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو الذي أكمل تمريرة زميله زكريا سامي بقدمه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو آنجوس.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 90+3 حينما تمكن لاعبه سميحان النابت من تسجيل هدف التعادل بعدما حول تمريرة زميله السنغالي عبدالله ساني في شباك الباطن.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط ليبقى في المركز السابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 8 نقاط ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة واصل العين حصده للنقاط بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 1-1.

وتقدّم الفيصلي عند الدقيقة 35 عن طريق مدافعه البرازيلي رافاييل سيلفا، الذي استغل خطأ حارس العين أمين بخاري بالامساك بالكرة ليضعها في الشباك.

وانتظر العين حتى الدقيقة 54 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه النيجري أمادو مونتاري الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي جيترسون ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 10 نقاط ليبقى في المركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد العين إلى 7 نقاط ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر
المخرج تامر محسن للعربية.نت: هذه أسباب تأجيل المخرج تامر محسن للعربية.نت: هذه أسباب تأجيل "تقاطع طرق"

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد