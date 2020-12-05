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الشباب يبحث عن الصدارة.. والاتحاد يصطدم بالوحدة

الشباب القادسية
لقاء سابق بين الشباب والقادسية

الشباب يبحث عن الصدارة.. والاتحاد يصطدم بالوحدة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع الشباب لاعتلاء الصدارة مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه الوحدة، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ويأمل الشباب في مواصلة أدائه المميز وتحقيق فوزٍ يجعله متصدراً مؤقتاً بانتظار مواجهة الهلال والرائد التي ستقام يوم الاثنين.

واستعاد الشباب نغمة الانتصارات عقب تعادله مع الأهلي في المرحلة قبل الماضية حينما انتصر على ضيفه ضمك 2-1 في المرحلة الماضية.

وفي المقابل يسعى القادسية لاستعادة توازنه بعد تراجع نتائجه في المراحل الثلاث الماضية بعد خسارته في لقاءين أمام النصر والاتحاد وتعادل أمام الباطن ليحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة المنتشي.

ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في مرحلتين متتاليتين حينما انتصر في المرحلة السابقة على ضيفه القادسية 1-صفر ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز السابع.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن مواصلة انطلاقته بعدما حقق فوزاً مهما في المرحلة الماضية على الباطن بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليبقى في المركز 14.

وكان الوحدة حقق الفوز في أول مبارياته أمام القادسية إلا أنه تلقى 4 خسائر متتالية أمام الأهلي والفيصلي والرائد والتعاون.

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