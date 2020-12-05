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ضمك يقلب الطاولة على الأهلي.. ويترك المركز الأخير للنصر

ضمك الأهلي
من لقاء ضمك والأهلي

ضمك يقلب الطاولة على الأهلي.. ويترك المركز الأخير للنصر

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

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حقق ضمك فوزه الأول هذا الموسم، بعدما قلب الطاولة على ضيفه الأهلي الذي كان متقدماً 3-1، لينتصر بنتيجة 4-3، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وقدّم أهلي جدة شوطاً أول أكثر من رائع، حيث احتاج إلى 12 دقيقة حينما تمكن لاعبه الغاني صامويل أوسو من افتتاح التسجيل، بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن لاعبه الغاني أوسو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 18 بعد تلقيه تمريرة من زميله الروماني ميتريتا ليضع الكرة في الشباك.

وحاول ضمك العودة للمباراة من جديد، وتمكن مهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 35 تمكن الصربي لجوبومير فيجسا لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الثالث بعدما خطف الكرة من الأرجنتيني فيتور لاعب ضمك وسدد الكرة في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وفي الشوط الثاني تغير أداء ضمك حيث فرض سيطرته المطلقة على اللقاء وكثّف هجومه على مرمى الأهلي بحثاً عن الهدف الثاني الذي جاء عند الدقيقة 75 عن طريق مهاجمه زيلايا الذي حول عرضية زميله التونسي بلال سعيداني برأسه لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل ضمك هجومه وتمكن مدافعه الجزائري فاروق شافعي من تسجيل هدف التعادل 76 بعدما حول عرضية زميله محمد الزبيدي برأسه لتسكن شباك الأهلي.

وكثّف ضمك هجومه بحثاً عن استغلال حالة لاعبي الأهلي الفنية المتراجعة، وتمكن لاعبه مازن أبوشرارة بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+2 بعدما حول تمريرة زميله بلال سعيداني برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 4 نقاط ليتقدم الى المركز قبل الأخير متقدما على النصر "3 نقاط" الأخير مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.

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