فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير

صعد ضمك إلى المركز الـ 15 في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه أهلي جدة بأربعة أهداف لثلاثة، ضمن الجولة السابعة للمسابقة، ليضع فريق النصر بالمركز الأخير.

وحقق ضمك "4 نقاط" أول فوز له بالدوري، بعدما تواجد لفترة طويلة في مؤخرة الترتيب في الجولات الماضية، وسيتعين عليه انتظار مباراة النصر "3 نقاط" المقبلة أمام الاتفاق ضمن ذات الجولة، يوم الاثنين.

وبتواجد النصر في قاع ترتيب الدوري، فسيكون قد حقق أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعدما تلقى في أول ست مباريات خاضها خمس هزائم، كانت أمام الفتح والتعاون والشباب إضافة إلى غريمه الهلال، والهزيمة الماضية جاءت من أبها، فيما حقق فوز وحيد كان على حساب القادسية.

واستقبلت شباك النصر في المباريات الست الماضية 9 أهداف، بينما لم يسجل الفريق إلا 5 أهداف جاءت من 109 تسديدات للنصر خلال المواجهات الماضية، ويعد خط هجوم النصر الأضعف في الدوري بالتساوي مع التعاون.