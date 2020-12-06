اتحاد جدة يواصل التألق ويعيد الوحدة إلى دوامة الخسائر

واصل اتحاد جدة أداءه المميز بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الوحدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد بتحقيق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم عقب انتصاره في المرحلة الماضية أمام ضيفه القادسية 1-صفر.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً في الشوط الأول، حيث نجح لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة من زميله الصربي ألكسندر بيروفيتش ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الوحدة.

وحاول الوحدة العودة سريعاً وسمحت لمهاجمه أحمد عبده فرصةً خطيرة حينما تلقى تمريرة من زميله الأسترالي ديميتري ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة هجومه وكاد لاعبه البرازيلي أنسيلمو أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 84 تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله غاري رودريغيز.

وحاول الوحدة العودة للمباراة وانتظر حتى الدقيقة 90 والتي شهدت تسجيل لاعبه الأسترالي ديميتري الهدف الأول لفريقه عن طريق ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وبفارق 4 نقاط مؤقتاً عن المتصدر الهلال، وبقي الوحدة على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.

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