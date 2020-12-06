القادسية يقلب الطاولة على الشباب ويلحق به الخسارة الأولى

حقق القادسية فوزاً مثيراً بعدما قلب الطاولة على ضيفه الشباب بانتصاره 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرم القادسية ضيفه الشباب من اعتلاء الصدارة مؤقتاً بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عقب سلسلة من النتائج المميزة لأبيض العاصمة.

وشهدت النصف ساعة الأولى أفضلية للشباب الذي انتظر حتى الدقيقة 20 حينما نجح مهاجمه السنغالي ماخيتي ديوب بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا برأسه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

ورد القادسية عند الدقيقة 41 بهدف التعادل الذي سجله مهاجمه الكولومبي دانيلو أسبريا الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي اديسون ليخترق دفاع الشباب ويسدد الكرة في مرمى الحارس الليتواني آرلايوسكايس.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الأرجنتيني غوانكا مهاجم الشباب فرصةً محققة عقب تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه إيفر بانيغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية للقادسية والذي نجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 عن طريق مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا الذي تابع تسديدة زميله النيجري ستانلي أوهاويتشي العائدة من الحارس الشبابي ليضع الكرة في الشباك.

وحاول الشباب العودة سريعاً وسنحت لمهاجمه عبدالله الحمدان فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله بانيغا ليواجه المرمى إلا أنه تأخر في تسديد الكرة ليخلصها الدفاع القدساوي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز الثامن، وبقي الشباب على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بنقطة والذي سيواجه الفتح يوم غدٍ.