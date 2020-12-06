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النصر يواجه الاتفاق بهدف الابتعاد عن المركز الأخير

حمدالله الاتفاق كيش النصر
حمدالله يحاول تجاوز أحد لاعبي الاتفاق في مباراة الفريقين الموسم الماضي

النصر يواجه الاتفاق بهدف الابتعاد عن المركز الأخير

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى النصر إلى إيقاف مسلسل الخسائر المتتالية عندما يستضيف الاتفاق يوم الاثنين في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الأخير في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ جمع 3 نقاط فقط مقابل 5 هزائم تعرض لها أمام أندية الفتح والتعاون والشباب والهلال وأبها.

ولم ينجح النصر في المحافظة على تقدمه بالشوط الأول على مضيفه أبها بهدف نظيف ليخسر المباراة بنتيجة 2-1 جعلته يتراجع للمركز الأخير حالياً عقب فوز ضمك على الأهلي.

وفي المقابل لا يختلف وضع الاتفاق كثيراً عن النصر بعد تراجع مستواه في مبارياته الأربع الأخيرة والتي لم يعرف فيها الفريق طعم الفوز.

وعانى الاتفاق كثيراً في آخر 4 مباريات له في الدوري بعد تلقيه 3 خسائر من أبها والهلال والفتح وتعادل في المرحلة الماضية أمام التعاون ليحتل المركز 13 برصيد 7 نقاط.

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