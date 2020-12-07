جزائية متأخرة تحرم الاتفاق من فوز ثمين على النصر

أنقذ المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه من تلقي الخسارة السادسة هذا الموسم بعد تسجيله هدف التعادل أمام الاتفاق في الوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 2-2، واحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتفاق الذي سنحت له أكثر من هجمة والتي كان أهمها تسديدة لاعبه التونسي نعيم السليتي والتي وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه السلوفاكي فيليب كيش.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق أفضليته ونجح لاعبه التونسي نعيم السليتي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 51 بعدما حول عرضية زميله محمد الكويكبي بقدمه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة وسنحت له فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 60 إلا أن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله سددها خارج الشباك.

وحاول النصر الوصول لمرمى الاتفاق ونجح عند الدقيقة 89 حينما تمكن لاعبه سامي النجعي بتسجيل هدف فريقه الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله أيمن يحيى ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+10 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز 12، وارتفع رصيد النصر إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز 15.