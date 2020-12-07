حمدالله يهدر ركلتي جزاء متتاليتين للمرة الأولى في مسيرته

أهدر عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر ركلتي جزاء متتاليتين للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، وذلك عندما طوح بالكرة خارج المرمى مرتين أمام أبها والاتفاق في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاع حمدالله ركلة جزاء متأخرة في المباراة التي خسرها فريقه أمام أبها في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، وأتبعها بركلة جزاء أخرى في مباراة الاتفاق، أهدرها بنفس الطريقة.

ولم يسبق للمهاجم المغربي أن أضاع ركلتي جزاء متتاليتين في مسيرته، بل إنه لم يهدر قبل لقاء أبها الماضي سوى 4 جزائيات مع جميع الفرق التي مثلها في المغرب والصين قبل الوصول إلى النصر.

وأضاع هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين، جزائيتين فقط مع النصر خلال موسمين، كانت الأولى في فوز فريقه 5-0 على حساب الفتح في موسم 2018-2019، والثانية أمام الرائد في مباراة مارس الماضي والتي انتهت 4-1 للأصفر.

وفي المقابل أحرز المهاجم المغربي 21 ركلة جزاء في كافة البطولات التي خاضها مع النصر، إذ بدأ حمدالله تسجيل ركلات الجزاء في مباراة الرائد شهر ديسمبر 2018، وكان آخرها في شباك بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.