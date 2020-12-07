روي فيتوريا يعترف: النصر يعيش وضعاً معقداً

وصف البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر وضع فريقه بالصعب بعد التعادل أمام الاتفاق 2-2 والذي أبقاه في دائرة الخطر، إذ يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في تصريح تلفزيوني بعد اللقاء: الوضع الذي نحن فيه ليس سهلاً، بل إنه معقد ولكن مافعله اللاعبون في الشوط الثاني كان إشارة جيدة بالنسبة لي وأتمنى أن تكون هذه النتيجة بداية لتغيير النتائج السابقة.

وأضاف: المباراة كانت جيدة وسعيد جداً برد فعل اللاعبين بنهاية المباراة خاصة مع صعوبة الوضع ولكن استطاعوا أن يقاتلوا لكي يغيروا النتيجة ونجحوا.

وأبدى فيتوريا استغرابه من احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في نهاية الشوط الأول، مؤكداً بأن الكرة لمست يد لاعب الاتفاق وقال: أنا سعيد هنا وممنون للجميع بترحيبهم لي وأسعى لتطوير الرياضة ولكن استغرب ولا أعلم من المتسبب بذلك هل هي تقنية الفيديو أم المخرج حيث أنه قبل لقطة ركلة الجزاء الاتفاقية بثانيتين فقط وبوجود هذه التكنولوجيا كان هناك لمسة يد على لاعب الاتفاق وهذا الأمر بالنسبة لي غريب جداً

وزاد: أنا لا أتحدث عن الحكام بوجه الخصوص ولكن يجب أن يكون هنالك شخص يتحمّل مسؤولية الأمر الذي حدث، وخاصة وأنه قبل 15 يوماً وعلى هذا الملعب كان لدينا مباراة وسجلنا هدفاً وتمت إعادة اللقطة لأكثر من 10 ثوانِ، بصراحة الأمر صعب على أي شخص فهمه.