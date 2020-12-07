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كاريلي: طريقة اتحاد جدة لا تناسب بريوفيتش

بريوفيتش بوتيا اتحاد جدة الوحدة
بريوفيتش خلال مباراة الوحدة واتحاد جدة

كاريلي: طريقة اتحاد جدة لا تناسب بريوفيتش

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العربية.نت

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أكد البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة السعودي أن طريقة لعب الفريق لا تناسب المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش، ما أدى إلى عدم ظهوره بالشكل المنتظر.

وكشف كاريلي في تصريحات تلفزيونية بعد فوز فريقه على الوحدة 2-1 يوم الأحد أن طريقة لعب الفريق لا تناسب المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش الذي يعد مهاجم صندوق ويحتاج اللعب على الأطراف كثيرا وإمداده بالكرات العرضية وهي الطريقة التي لا يعتمد عليها الاتحاد حاليا.

وأضاف كاريلي أن الفترة المقبلة تتطلب عملا كبيرا من أجل الحفاظ على النتائج الطيبة وثبات الأداء، مشيراً إلى أن الفريق بدأ يتحسن بشكل ملحوظ وظهر ذلك في نتائج المباريات الأخيرة.

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