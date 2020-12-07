لدغة آل بليهي تنقذ الهلال من فخ الرائد

أنقذ مدافع الهلال علي آل بليهي فريقه من التعثر أمام مضيفه الرائد بعدما سجّل هدف المباراة الوحيدة في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين واصل أبها مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام مضيفه الفتح 3-1، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب أمام مضيفه الرائد بهدف مدافعه علي آل بليهي.

وسنحت فرصة محققة للهلال في الشوط الأول حينما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز عرضية مميزة من زميله محمد البريك أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبان الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسجّل مدافعه ياسر الشهراني هدفاً عند الدقيقة 72 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعند الدقيقة 84 نجح مدافع الهلال علي آل بليهي بتسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة ليعزز صدارته بفارق 5 نقاط عن وصيفه الشباب، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز الثامن.







وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، واصل أبها مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام مضيفه الفتح 3-1.

وسجّل أهداف أبها مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ "8،82" والأسترالي كريغ غودوين "18"، وسجّل هدف الفتح الوحيد لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة "45+3".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز التاسع وبفارق الأهداف عن الفتح صاحب المركز السابع.