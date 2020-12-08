الدوخي: جزائية للرائد لم تحتسب.. و3 أخطاء ارتكبها حكم النصر والاتفاق

رأى خالد الدوخي مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن حكم مباراة الهلال والرائد أغفل احتساب ركلة جزاء للأخير، فيما كشف أن حكم مباراة النصر والاتفاق احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لكل فريق، وأغفل احتساب ركلة جزاء للأول.

وقال الدوخي لنشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": كان من المفترض أن يتم احتساب ركلة جزاء للرائد في الدقائق الأخيرة بعد تدخل ياسر الشهراني الذي أراه متهوراً، كما أن إلغاء هدف الأخير كان صحيحاً كون الكرة لامست ذراعه قبل معانقتها الشباك.

وحول حكم مباراة النصر والاتفاق، قال الدوخي: كان من المفترض أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للمغربي عبدالرزاق حمدالله في الشوط الأول، كما أن ركلة الجزاء الاتفاقية لم تكن صحيحة كون هناك مخالفة على لاعب الاتفاق قبل التدخل الذي قام به مدافع النصر، وكذلك لم تكن جزائية النصر الأولى صحيحة لأن هناك مخالفة على حمدالله تجاه حارس الاتفاق، أما ركلة الجزاء الأخيرة فهي صحيحة.