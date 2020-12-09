الموت يغيب الدولي السعودي أمين دابو

غيب الموت يوم الأربعاء أمين دابو، نجم المنتخب السعودي وأهلي جدة السابق، بعد معاناته من المرض خلال الأسابيع الماضية.

ونعاه ناديه الأهلي عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفاً إياه بأنه أحد أساطير النادي المنتمي إلى مدينة جدة السعودية.

وعرفت الكرة السعودية النجم الراحل (69 عاماً) منتصف السبعينيات الميلادية، إذ كان من أهم عناصر النادي الغربي التي ساعدته على تحقيق البطولات، قبل أن يعتزل كرة القدم في 1984 ويتجه إلى عالم التدريب، وكان له إسهامات ببروز العديد من النجوم في عالم كرة القدم، من خلال إشرافه على قطاعات الناشئين والشباب.