  • مباشر
اللغة

الموت يغيب الدولي السعودي أمين دابو

Untitled
الراحل إلى جانب الأسطورة الهولندي يوهان كرويف في مناسبة سابقة خلال الثمانينيات الميلادية

الموت يغيب الدولي السعودي أمين دابو

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غيب الموت يوم الأربعاء أمين دابو، نجم المنتخب السعودي وأهلي جدة السابق، بعد معاناته من المرض خلال الأسابيع الماضية.

ونعاه ناديه الأهلي عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفاً إياه بأنه أحد أساطير النادي المنتمي إلى مدينة جدة السعودية.

وعرفت الكرة السعودية النجم الراحل (69 عاماً) منتصف السبعينيات الميلادية، إذ كان من أهم عناصر النادي الغربي التي ساعدته على تحقيق البطولات، قبل أن يعتزل كرة القدم في 1984 ويتجه إلى عالم التدريب، وكان له إسهامات ببروز العديد من النجوم في عالم كرة القدم، من خلال إشرافه على قطاعات الناشئين والشباب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة! بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة!

الأكثر قراءة

طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده
السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد