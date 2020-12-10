اتحاد جدة يسعى لتأكيد تفوقه على الشباب

يبحث اتحاد جدة عن تأكيد تفوقه على ضيفه الشباب حينما يلاقيه على ملعب خالد بن سلطان للمحترفين، في قمة مثيرة ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويتفوق الاتحاد على نظيره الشباب بفارق مباراة وحيدة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي 2008-2009 من مجموع مبارياتهما والتي وصلت للرقم 24.

ولعب الفريقان 24 مباراة فاز الاتحاد في 9 مباريات وفاز الشباب في 8 مباريات وحسم التعادل 7 لقاءات.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في المواسم الأولى من دوري المحترفين حيث فاز الاتحاد في أول موسم ذهاباً وإياباً، ورد الشباب في الموسم الثاني حينما انتصر ذهاباً واياباً.

ويملك الشباب الأفضلية في أطول سلسلة عدم خسارة في لقاء الفريقين بواقع 8 مباريات متتالية كانت منذ بداية موسم 2009-2010 حتى نهاية موسم 2012-2013، حيث انتصر في 4 مباريات وتعادل في مثلهما.

وفي المقابل يملك الاتحاد الأفضلية في تسجيل النتائج الكبيرة في لقاء الفريقين والذي كررها في أكثر من لقاء.

وسجلت أعلى نتيجة في مباريات الفريقين بدوري المحترفين في آخر مواجهتهما الموسم الماضي حينما انتصر الاتحاد بنتيجة 5-1، وسبق للاتحاد أن انتصر 4-صفر و4-1.