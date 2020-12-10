"الانضباط" تعاقب عبدالرزاق حمدالله

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر.

ووفقا لبيان اتحاد كرة القدم، فإن العقوبة جاءت بعدما غاب لاعب النصر عن المقابلة الإعلامية عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل النصر مع ضيفه الاتفاق بهدفين لمثلهما، وأحرز حمدالله هدف التعادل في الدقائق الأخيرة للقاء عن طريق ركلة جزاء، وكان قد أضاع ركلة جزاء أخرى خلال المواجهة.

وتم إلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، لقيام الفريق بإلحاق الضرر بغرف تبديل الملابس.