الشباب يواجه اتحاد جدة في صراع المركز الثاني

سيكون الصراع محتدماً بين الشباب وضيفه اتحاد جدة على المركز الثاني وملاحقة المتصدر الهلال حينما يلتقيان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في حين يبحث فريقا الرائد وضيفه الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يلتقيان في القصيم، وفي الباحة يتطلع العين لمواصلة حصده للنقاط حينما يستضيف القادسية، في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض يسعى الشباب لاستعادة توازنه وملاحقة المتصدر الهلال حينما يستضيف الاتحاد المنتشي.

وتوقفت انتصارات الشباب بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم من أمام مضيفه القادسية في المرحلة الماضية، والذي نجح في قلب خسارته بهدف إلى فوز بهدفين.

ويأمل الشباب في أن يحقق فوزٍ يقربه من المتصدر الهلال والذي استغل خسارة وصيفه ليبتعد بالصدارة بفارق 5 نقاط.

وتلقى البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الشباب ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه عبدالله الحمدان والذي خرج مصاباً في لقاء القادسية الماضية.

وفي المقابل يطمح الاتحاد الى مواصلة انتصاراته، وتحقيق 3 انتصارات متتالية لم تحدث منذ موسمين والاقتراب من المتصدر الهلال.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً هذا الموسم، حيث إن فوز الاتحاد سيجعله يقفز للمركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة.

وحقق الاتحاد فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين، حينما انتصر على ضيفه القادسية 1-صفر ومضيفه الوحدة 2-1.

والتقى الفريقان الأسبوع الماضي على نفس الملعب في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 على أن يلتقيان الشهر المقبل في لقاء الإياب الذي سيقام بجة.1

الرائد والفيصلي



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث فريقا الرائد وضيفه الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثرهما في المراحل الأخيرة.

ويأمل الرائد في إيقاف مسلسل الخسائر الذي تعرض لها الفريق بآخر مرحلتين من أمام مضيفه العين وضيفه الهلال ليتراجع للمركز الثامن برصيد 10 نقاط.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفيصلي كثيراً عن مضيفه حيث لم يعرف الفريق طعم الانتصارات في آخر مباريات بعد تعادله أمام فرق ضمك والاتحاد والعين، وخسر أمام الأهلي ليبقى في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.



العين والقادسية

وعلى استاد مدينة الملك سعود بالباحة يتطلع العين لمواصلة حصده للنقاط حينما يستضيف القادسية.

وقدّم العين أداءً مميزاً في آخر 3 مراحل بعد تحقيقه انتصارين على ضمك والرائد وتعادل أمام الفيصلي في المرحلة السابقة ليرفع رصيده الى 7 نقاط ليتقدم للمركز 13.

وفي المقابل يبحث القادسية عن مواصلة انتصاراته والاقتراب من فرق المقدمة عقب انتصاره الصعب على الشباب في المرحلة السابقة 2-1.

ويدخل القادسية اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط فقط عن الشباب صاحب المركز الثاني.