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المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا"

محمد كنو السعودية جامايكا
محمد كنو في ودية سابقة للمنتخب السعودي أمام جامايكا

المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا"

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العربية. نت

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حافظ المنتخب السعودي على مركزه في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في النسخة الجديدة والصادرة، يوم الخميس، عن الاتحاد الدولي "فيفا".

وتواجد "الأخضر" في المركز الـ 67 عالميا، والسادس على مستوى قارة آسيا، وحل سادسا أيضا في ترتيب المنتخبات العربية.

وحافظ المنتخب التونسي على موقعه في صدارة المنتخبات العربية بالنسخة الجديدة من التصنيف، حيث ظل في المركز السادس والعشرين، وجاء في المرتبة الثانية بين المنتخبات الإفريقية بعد السنغال.

وعلى المستوى العربي، حلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية خلف تونس، واحتلت المراكز 31 و35 و49 على الترتيب عالميا.

وظل المنتخب القطري في صدارة المنتخبات العربية المنتمية لآسيا، وجاء في المركز الخامس عربيا بشكل عام وتقدم مرتبة واحدة إلى المركز 59 عالميا وتبعه المنتخب السعودي في المركز 67 عالميا.

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