رئيس الفيحاء: قضية آل سالم انتهت.. ورفضنا طلب النصر

كشف عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء السعودي أن نادي النصر سدد المطالبات المالية التي طالب بها ناديه نظير صفقة انتقال المهاجم عبدالله آل سالم إلى النادي العاصمي مطلع العام الماضي.

وقال أبانمي في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى": النصر أنهى القضية قبل نهاية الفترة الممنوحة له والتي تنتهي منتصف ليل الخميس، وبالتالي انتهت القضية من طرف نادينا.

وواصل: طلب منا النصراويون أن يدفع المبلغ على أقساط لكننا رفضنا كون الفريق بحاجة إلى السيولة المالية لدعم مسيرته في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.