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لجنة الكفاءة المالية تشترط تزويدها بكافة عقود الأندية

وزارة الرياضة
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لجنة الكفاءة المالية تشترط تزويدها بكافة عقود الأندية

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العربية.نت

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ألزمت وزارة الرياضة السعودية ممثلة بلجنة الكفاءة المالية الأندية بتزويدها بميزانية تقديرية للإيرادات والمصروفات في يوم 1 يوليو من كل عام، على أن يتم تزويد اللجنة بكافة العقود التي يتم إبرامها سواء كانت استثمارية أو احترافية.

وأصدرت وزارة الرياضة لائحة الكفاءة المالية المخصصة لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس والتي جاء فيها التشديد على التزام النادي بالعقود المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم عند التعاقد مع أي لاعب، وأن لا يدخل في اتفاق جانبي معه يزيد من الالتزامات المالية على الأندية، كما يجب على النادي تزويد اللجنة فورا بأي عقد يوقع مع مدرب أو لاعب، أو حتى تجديد تعاقد.

وأضافت اللائحة: يجب على النادي الإفصاح عن القضايا القديمة والجديدة من خلال الكشف عن صفة المدعي، سبب القضية والمبلغ المطالب به.

وكشفت اللجنة أن مخالفة هذه الأحكام سواء من خلال تقديم مستندات غير صحيحة أو عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، تمنح اللجنة الحق بإيقاع جزاءات على الأندية من خلال الإنذار الخطي وإيقاف دفعة من مبلغ الدعم المالي بصفة مؤقتة ويمكن تجديدها، والحسم من مبلغ الدعم المقدم، أو إلغاء شهادة الكفاءة المالية بعد إصدارها.

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