أمام الأهلي.. النصر يفضل مواجهات "ديسمبر"

دائماً ما يفضل النصراويون شهر ديسمبر لخوض مبارياتهم أمام أهلي جدة، حيث يحمل آخر شهور السنة الميلادية ذكرياتٍ جيدة لأنصار أصفر العاصمة في مباريات الكلاسيكو.

ويتفوق النصر على أهلي جدة في مبارياتهم التي تقام في شهر ديسمبر، بل كانت أرقامه الكبيرة المسجلة في الكلاسيكو مرتبطة بآخر شهر من السنة الميلادية.

والتقى النصر والأهلي خلال شهر ديسمبر في 15 مباراة، انتصر في 7 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.

والتقى الفريقان في أولى مبارياتهما بالدوري السعودي بنظامه الجديد عام 1986في الرياض وانتصر النصر بنتيجة 5-1، وفي عام 1983 تعادل الفريقان في الرياض بنتيجة 2-2.

وفي عام 1986 خاض الفريقان لقاء الذهاب والإياب بنفس الشهر حيث كان اللقاء الأول مؤجلاً وانتهى نصراوياً برباعية نظيفة، وانتصر الأهلي إياباً 1-صفر.

وفي العام الذي يليه التقى الفريقان على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وفاز النصر بنتيجة 2-1، ليعود الأهلي وينتصر في عام 1989 في جدة 2-1، وكرر انتصاره عام 93 حينما فاز على النصر بالرياض بثنائية نظيفة.

وفي عام 1994 تعادل الفريقان سلبياً لأول مرة في لقاء احتضنه استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين عاد النصر للانتصارات عام 1997 حينما فاز 2-1 في مباراة احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ليرد الأهلي بفوزه بالعام الذي يليه بثنائية نظيفة في جدة، وتعادلا سلبياً في الرياض عام 2000.

ومع انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 التقى الفريقان على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وفاز الأهلي 2-1.

وفي آخر 3 مباريات بينهما في شهر ديسمبر كان الفوز من نصيب النصر في عام 2012 بحساب كأس ولي العهد و2013 و2017، في دوري المحترفين السعودي.