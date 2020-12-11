التعاون في مهمة صعبة أمام أبها.. والاتفاق يبحث عن طريق الانتصارات

يبحث التعاون عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها المتألق، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يتطلع الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف ضمك، وفي حفر الباطن يسعى الفتح لإيقاف مسلسل الخسائر حينما يواجه مضيفه الباطن، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ولم يعرف التعاون طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين حينما تعادل أمام الاتفاق وأمام الباطن ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليبقى في المركز السادس، وفي المقابل يأمل أبها في مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثالث توالياً والذي سيبعده كثيراً عن مناطق الخطر، ونجح أبها بتحقيق فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين على حساب ضيفه النصر 2-1 ومضيفه الفتح 3-1 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز التاسع.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يتطلع الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف ضمك المنتشي بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم.

وحقق الاتفاق بدايةً قوية في الدوري هذا الموسم بتحقيقه فوزين متتاليين على الاتحاد والعين، إلا أن أداءه تراجع بعد تلقيه 3 خسائر متتالية وتعادل في آخر مباراتين ليبقى في المركز 12 برصيد 8 نقاط. وفي المقابل يأمل ضمك في مواصلة انتفاضته بعد فوزه المثير في مباراته السابقة أمام أهلي جدة حينما نجح بقلب تأخره 3-1 في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 4-3 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

وفي حفر الباطن يبحث الفتح عن إيقاف مسلسل الخسائر حينما يحل ضيفاً على الباطن، وتراجع أداء الفتح كثيراً في آخر مرحلتين حينما خسر من أمام الهلال 3-صفر، وفي المرحلة الماضية خسر من أمام أبها 3-1 ليتراجع للمركز الثامن برصيد 10 نقاط، وفي المقابل يسعى الباطن لاستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الثلاث الماضية بعد تلقيه خسارة وحيدة أمام الوحدة وتعادل في مباراتين أمام القادسية والتعاون ليبقى في المركز 11 برصيد 8 نقاط.