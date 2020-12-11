الشباب يتعادل مع الاتحاد في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الشباب أمام ضيفه اتحاد جدة والتي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وفشل الشباب في استعادة نغمة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدر الهلال والذي لديه الفرصة لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط.

وتقاسم الفريقان الأفضلية، حيث استحوذ الشباب على فترات كثيرة من المباراة بعكس الاتحاد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بتواجد لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للاتحاد، حينما اخترق لاعبه غاري رودريغيز دفاع الشباب وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس الليتواني آرلايوسكايس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 19 تمكن الصربي ألكسندر بيريوفيتش مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة زميله غاري رودريغيز بقدمه في شباك الشباب.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته وسنحت للاعبه تركي العمّار فرصةً خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 57 نجح التشيلي مدافع الشباب في تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله نواف العابد وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الاتحاد.

وفي العشر دقائق الأخيرة تحسن أداء الاتحاد وأهدر مهاجمه البرازيلي رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالاله العمري ليحول الكرة نحو مرمى الشباب إلا أنها وجدت الحارس آرلايوسكايس الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد مدافع الاتحاد حمدان الشمراني أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه كرة عائدة من دفاع الشباب ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر والذي سيواجه الوحدة يوم الأحد في ختام المرحلة، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً.