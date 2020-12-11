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الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات ويعمّق جراح الرائد

الفيصلي الرائد
من لقاء الفيصلي والرائد

الفيصلي يستعيد نغمة الانتصارات ويعمّق جراح الرائد

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الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام مضيفه الرائد 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ونجح الفيصلي بالعودة مجدداً لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الماضية، حيث تعادل في 3 مباريات أمام ضمك والاتحاد والعين وخسر أمام الأهلي.

وفي المقابل واصل الرائد مسلسل تراجع نتائجه بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً، حيث خسر من العين والهلال ومن الفيصلي.

وشهدت المباراة أفضلية للفيصلي الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف تكفل به مدافع الرائد حسين الشويش الذي حول عرضية مهاجم الفيصلي جوليو تافاريس بقدمه في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي أفضليته ونجح مهاجمه البرازيلي جيليرمي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 بعدما أكمل عرضية زميله الرأس أخضري جوليو تافاريس بقدمه في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.

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