القادسية يقلب الطاولة على العين ويهزمه بهدفين

حول القادسية تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على مضيفه العين، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم العين عن طريق ماريو باستوس في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 38 سجل حسن العمري هدف التعادل للقادسية، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 79.

ورفع القادسية، الذي تغلب في المرحلة الماضية على الشباب، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بانتظار باقي نتائج مباريات المرحلة، على الجانب الآخر تجمد رصيد العين عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.