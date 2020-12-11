النصر يصطدم بأهلي جدة في قمة بطموحات مختلفة

يسعى النصر لتضميد جراحه الغائرة حينما يستضيف المتعثر أهلي جدة في قمة نارية، في قمة مواجهات المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ويبحث النصر عن إيقاف نزيف النقاط وتصحيح مساره الذي بدأ يدخل في مرحلة غير مسبوقة، حيث إن الفريق يشارك ضمك في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويأمل النصراويون إلى أن يعود فريقهم إلى الانتصارات من الباب الكبير بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم، وهي الأسوأ في تاريخه حيث حقق انتصارا وحيدا مقابل 5 خسائر وتعادل.

وكان النصر قريباً من تلقي خسارته السادسة هذا الموسم في مباراته السابقة أمام ضيفه الاتفاق حيث كان متأخراً بنتيجة 2-صفر، إلا أنه نجح بالخروج متعادلاً بهدف في الوقت القاتل.

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا عن الخروج من أزمة الخسائر والعودة للانتصارات لاسيما وأن سِهام النقد باتت تحاصر المدرب بعد كل تعثر لفريقه.

وتنفس فيتوريا الصعداء بعد عودة الثلاثي المصاب خالد الغنّام والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالفتّاح عسيري، بالإضافة إلى اكتمال جاهزية اللاعب يحيى الشهري.

وفي المقابل يعيش أهلي جدة فترةً ليست بالجيدة بقيادة مدربه الصربي فلادان بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها الفريق هذا الموسم.

وفشل الأهلي في البقاء قريباً من المتصدر الهلال بعد تلقيه خسارةً مفاجئة في المرحلة الماضية من أمام مضيفه ضمك، حيث كان متقدماً بنتيجة 3-1 في الشوط الأول، إلا أن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة وانتصروا بنتيجة 4-3.

وتلقى مدرب الأهلي ضربةً موجعة بعد تأكد غياب هدافه السوري عمر السومة، والذي أصيب بعدوى فيروس كورونا يوم الاثنين الماضي.

ويأمل الأهلي في أن يستغل ظروف النصر الفنية وتحقيق انتصار يقلص به الفارق مع الهلال المتصدر إلى 3 نقاط مؤقتاً حيث يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة.