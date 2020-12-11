في "المحترفين".. الأهلي يتفوق على النصر

يتواصل الصراع بين النصر وضيفه أهلي جدة، حيث يبحث الأول عن تحقيق فوزٍ يعادل به كفته في لقاءات الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009.

ويتفوق الأهلي بفارق مباراة وحيدة على النصر، حيث فاز في 8 لقاءات وخسر 7 لقاءات، وتعادلا في 9 مباريات بمجموع 24 مباراة منذ موسم 2008-2009.

في الموسم الأول لدوري المحترفين فاز كل فريق في مباراة، حيث انتصر النصر ذهاباً في الرياض 2-1، وفاز الأهلي إياباً بذات النتيجة. وفي الثاني تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-3 و1-1 على التوالي، وفي 2010-2011 فاز النصر ذهاباً 2-1 وتعادلا سلبياً في لقاء الإياب. وفي 2011-2012 فاز الأهلي لأول مرة في الكلاسيكو خلال منافسات دوري المحترفين ذهاباً وإياباً 2-صفر، و3-1، وفي الموسم الذي يليه فاز الأهلي ذهاباً 2-1 وتعادلا 2-2 إياباً.

وتعادلا سلباً ذهاباً في موسم 2013-2014، وفاز النصر 3-1، وفي الموسم الذي يليه انتصر الأهلي ذهاباً وإياباً 2-1 و4-3 على التوالي، وفي موسم 2015-2016 فاز الأهلي ذهاباً 4-2 وتعادلا إياباً 1-1، وفي الذي يليه فاز النصر ذهاباً وإياباً 1-صفر و2-صفر على التوالي.

وفي موسم 2017-2018 تعادلا ذهاباً، وفاز النصر إياباً 3-1، وفي الذي يليه فاز الأهلي ذهاباً 2-صفر، وفاز النصر إياباً 2-1، في حين حسم التعادل الإيجابي آخر مواجهتين في الموسم الماضي، حيث انتهى لقاء الذهاب سلبياً وانتهى لقاء الإياب 2-2.