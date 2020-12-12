الأهلي يزيد جراح النصر.. وحمدالله يضيع "جزائية"

قاد المغربي إدريس فتوحي، لاعب الأهلي، فريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه على النصر 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي بحث عن هدف مبكر، وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه مارتينيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله أيمن يحيى أمام المرمى إلا أنه سددها خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 33 سنحت للنصر فرصة تسجيل هدف السبق حينما حصل على ركلة جزاء، ليتقدم لها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله ويسددها، إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بنجاح.

وعند الدقيقة 38 تمكن المغربي إدريس فتوحي لاعب الأهلي من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة واحدة فقط حينما تمكن لاعبه أيمن يحيى من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد لاعبه مارتينيز أن يسجل الهدف الثاني، حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس محمد العويس تصدى لها بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه بحثاً عن الهدف الثاني وسنحت لمدافعه عبدالله مادو فرصة خطيرة بعدما ارتقى لعرضية زميله المغربي نور الدين مرابط وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس محمد العويس.

ولم يتوقف هجوم النصر وكاد لاعبه أيمن يحيى أن يسجل الهدف الثاني، حينما سدد كرةً داخل منطقة الجزاء إلا أن مدافع الأهلي عبدالله حسون أبعدها من على خط المرمى.

وتحسن أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة ونجح لاعبه المغربي إدريس فتوحي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، وبقي النصر على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.