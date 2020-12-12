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الاتفاق يعود للانتصارات.. والباطن يعمّق جراح الفتح

الاتفاق ضمك
من لقاء الاتفاق وضمك

الاتفاق يعود للانتصارات.. والباطن يعمّق جراح الفتح

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الرياض - فيصل الحربي

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استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات، بعدما اكتسح ضيفه ضمك 4-2، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين عمّق الباطن جراح مضيفه الفتح بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات، بعدما اكتسح ضيفه ضمك بفوزه عليه 4-2.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي نجح بتسجيل هدفين عند الدقيقتين 37 و39 عن طريق لاعبه التونسي نعيم السليتي، ونجح الأرجنتيني زيلايا مهاجم ضمك من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 45+1 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجومه ونجح بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين 79 و85 عن طريق محمد الكويكبي وحامد الغامدي على التوالي، وفي الوقت بدل الضائع سجّل زيلايا الهدف الثاني لضمك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة ليبقى في المركز العاشر، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عمّق الباطن جراح مضيفه الفتح بعدما ألحق به الخسارة الثالثة توالياً بفوزه عليه 2-1.

وسجّل هدفي الباطن راكان الشملان عند الدقيقة 4 والهولندي محمد الرياحي عند الدقيقة 45+6، وسجّل هدف الفتح الوحيد لاعبه الصربي ساسا جوانوفيتش عند الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن الى 11 نقطة ليتقدم للمركز السابع، وبقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز 11.

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