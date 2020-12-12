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التعاون يواصل إهدار النقاط بتعادل جديد أمام أبها

من لقاء التعاون وأبها

التعاون يواصل إهدار النقاط بتعادل جديد أمام أبها

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل التعاون مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله للمرة الثالثة توالياً أمام مضيفه أبها سلبياً، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وواصل التعاون مسلسل تعادلاته للمرة الثالثة توالياً، حيث تعادل في المرحلتين السابقتين أمام الاتفاق والباطن.

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي تسابق لاعبوه على إهدار أكثر من فرصة محققة والتي بدأت مبكراً حينما سدد لاعبه سميحان النابت كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وواصل التعاون هجومه وأهدر لاعبه فهد الرشيدي هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله البوروندي سيدريك أميسي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء التعاون وتحسن أداء أبها الذي سنحت لمهاجمه التونسي سعد بقير فرصة خطيرة حينما تلقى تمريرة من زميله السويدي كارلوس ستراندبيرغ ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة فرصاً خطيرة من قبل الفريقين حيث غلب الحذر الدفاعي على أدائهما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 11 نقطة ليبقى في المركز السابع وبفارق الأهداف عن أبها ضاحب المركز الثامن.

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