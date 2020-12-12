الهلال يستضيف الوحدة بهدف توسيع فارق الصدارة

يتطلع الهلال لتعزيز صدارته والابتعاد أكثر حينما يستضيف الوحدة على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ويأمل الهلال في استغلال تعثر وصيفه الشباب مرة أخرى عقب تعادله أمام اتحاد جدة يوم الجمعة حيث فوزه سيجعل الفارق يتسع بينهما إلى 7 نقاط.

ويعيش الهلال فترةً ذهبية بقيادة مدربه الروماني رزافان لوتشيسكو بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق هذا الموسم حيث انتصر في 6 مباريات مقابل تعادل وحيد.

وشهدت تدريبات الهلال الأخيرة جاهزية الكولومبي غوستافو كويار بعد تعافيه من الاصابة، في حين لاتزال الشكوك تحوم حول مشاركة الايطالي سباستيان جوفينكو والذي تعرض لإصابة خلال التدريبات في العضلة الخلفية.

وسيبدأ الهلال يوم الخميس المقبل حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الفتح على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يعيش الوحدة وضعاً فنياً صعباً هذا الموسم بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم والتي جعلته في مناطق الخطر.

وتلقى الوحدة خسارةً جديدة في المرحلة السابقة من أمام اتحاد جدة ليتراجع للمركز 14.

وحقق الوحدة فوزين هذا الموسم على القادسية والباطن ومُني بخمس خسائر من أمام الأهلي والفيصلي والرائد والتعاون واتحاد جدة.