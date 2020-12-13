الاتحاد الآسيوي يتسلم ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027

تسلم الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد ملف السعودية لتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك خلال استقباله الوفد السعودي في البحرين.



وقال الشيخ سلمان: تقدم خمسة اتحادات وطنية آسيوية بطلب استضافة نهائيات كأس اسيا 2027 تأكيداً حقيقياً للمكانة الكبيرة التي تحتلها البطولة على الساحة الكروية، وتجسيداً لمدى جاذبيتها الفنية والتسويقية وتأثيرها المتنامي في تطوير مخرجات اللعبة في القارة الآسيوية.



وحضر مراسم تسليم الملف الرسمي للسعودية داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ووفد الاتحاد السعودي الذي ضم كلاً من نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد، وعدداً من نجوم المنتخب السعودي الذين ساهموا في إحراز بطولتي كأس آسيا 1984 و1988 وهم: أحمد جميل وشايع النفيسة وصالح النعيمة، وصالح خليفة وماجد عبدالله ومحمد عبدالجواد.