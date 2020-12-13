الوحدة يصدم الهلال ويلحق به الخسارة الأولى

ألحق الوحدة الخسارة الأولى بمضيفه الهلال بعدما هزمه 2-1 في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض الهلال سيطرته مبكراً وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد كنو أمام المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 7 فاجأ الوحدة المضيف بعدما نجح مهاجمه الأسترالي ديميتري بيتراتوس بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين العيسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة سريعاً وسنحت له فرصة محققة للاعبه محمد كنو الذي اخترق دفاع الوحدة وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني كثف الهلال هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت لمهاجمه السوري عمر خربين فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد كنو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه كرة عائدة من لاعب الوحدة وليد باخشوين ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال سيطرته وأهدر غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله مدالله العلياني ليحول الكرة بقدمه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 90+1 استغل الوحدة اندفاع الهلال بعدما نجح بتنظيم هجمة مرتدة مميزة بدأها الأسترالي ديميتري والذي بدورها مررها لزميله حسين العيسى الذي اخترق الدفاع الأزرق ومرر الكرة للمهاجم أحمد عبده والذي حولها بدوره للشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز 13، وبقي الهلال على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة الوصيف.

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