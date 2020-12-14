عبدالعزيز بن تركي الفيصل يستقبل أحمد الفهد

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي للشرح حول ملف استضافة السعودية لدورة الألعاب الآسيوية 2030.

وجرى اللقاء يوم الاثنين في ركن ملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط، كما استقبل خالد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، وعدنان درجال وزير الرياضة العراقي.



وأطلقت السعودية في أكتوبر الماضي حملة الاستضافة لدورة الألعاب الآسيوية 2030، وقدمت ملفها في ذات الشهر للمجلس الأولمبي الآسيوي.

