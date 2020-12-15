كأس الملك: النصر يسعى لمسح أحزان الدوري على حساب الرائد

يسعى النصر لمسح أحزان الدوري حينما يستضيف الرائد على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الشباب عن رد اعتباره أمام القادسية، حينما يواجهه في الخبر، وفي أبها يتطلع ضمك لتضميد جراحه بالدوري عندما يستضيف التعاون، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الأربعاء.

وسيكون النصر وصيف النسخة الماضية أمام مفترق طرق، حيث إن المغادرة مبكراً من كأس الملك ستزيد الضغوطات على اللاعبين وعلى البرتغالي روي فيتوريا، ويأمل فيتوريا ولاعبيه أن يحجز فريقهم مكانه في الدور ربع النهائي والذي سيضمد بعض من الجراح التي تسبب بها نتائجهم بالدوري حيث يتذيل الفريق الترتيب بمشاركة ضمك برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 مراحل.

وفي المقابل يسعى الرائد لاستغلال وضع النصر الفني واقتناص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي والتي ستكون ثمينة كونها من الرياض، وتراجع أداء الرائد كثيراً آخر 3 مباريات بالدوري والذي لم يجمع فيها أي نقطة فيها عقب خسارته أمام العين والهلال والفيصلي.

وبالخبر يبحث الشباب عن رد اعتباره أمام القادسية والتأهل للدور ربع النهائي، وقدّم الشباب أداءً مميزاً بالدوري هذا الموسم، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام القادسية في المرحلة قبل الماضية.

وفي المقابل يسعى القادسية لمواصلة أدائه المميز الذي قدّمه في الدوري وحجز مقعده في الدور ربع النهائي، وقدّم القادسية أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين من الدوري، بعد تغلبه على فريقي القادسية والشباب ليتقدم للمركز السادس.

ويتطلع ضمك لتضميد جراحه بالدوري حينما يلاقي التعاون في الدور ثمن النهائي، وعانى ضمك هذا الموسم من سوء النتائج في الدوري حيث يتذيل الفريق الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويسعى التعاون إلى استغلال ظروف مضيفه واقتناص بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي، وعانى التعاون هذا الموسم من تذبذب المستوى خاصة في آخر 3 مراحل في الدوري بعد تعادله أمام الاتفاق والباطن وأبها.