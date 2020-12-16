التعاون يتخطى ضمك ويصعد إلى ربع نهائي كأس الملك

حجز التعاون مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك عقب فوزه أمام مضيفه ضمك 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح الدور ثمن النهائي للمسابقة.

ونجح التعاون بطل النسخة قبل الماضية في تعويض إخفاقه في النسخة الماضية بعد خروجه من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام مضيفه أبها 1-صفر.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر دقيقتين حتى تمكن لاعبه البورندي سيدريك أميسي من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله السنغالي عبدالله ساني بقدمه في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، اضطر التعاون إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ياسين برناوي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الشوط الثاني لم يؤثر الطرد على لاعبي التعاون الذين واصلوا أفضليتهم حتى الدقيقة 76 والتي شهدت تسجيلهم الهدف الثاني عن طريق المهاجم الكاميروني ليندر توامبا الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله أميسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة، تحسن أداء ضمك بعدما كثّف هجماته وتمكن مهاجمه الأرجنتيني زيلايا من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 90+1 بعدما حول عرضية زميله طارق عبدالله برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو لتنتهي المباراة بفوز التعاون 2-1.