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القادسية يكرر تفوقه ويطيح بالشباب من كأس الملك

الشباب والقادسية كأس الملك
خلال مجريات الشوط الأول للقاء الشباب والقادسية

القادسية يكرر تفوقه ويطيح بالشباب من كأس الملك

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الرياض - فيصل الحربي

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فجّر القادسية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى ضيفه الشباب بفوزه عليه 1-صفر، ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في الدور ثمن النهائي للمسابقة، يوم الأربعاء.

وواصل القادسية تفوقه على الشباب هذا الموسم، بعدما كرر فوزه عليه للمرة الثانية، بعدما ألحق به الخسارة الأولى قبل أسبوعين.

وعلى الرغم من سيطرة الشباب في أغلب فترات المباراة، إلا أنها كانت سيطرة سلبية حيث إن القادسية قدّم أداءً تكتيكياً مميزاً.

وفي الشوط الثاني كثّف الشباب هجومه وسنحت للاعبه الأرجنتيني كربستيان غوانكا فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد الواكد الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وكاد مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا أن يفتتح التسجيل، بعدما ارتقى لعرضية زميله خالد الدبيش وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 89 تمكن لاعب القادسية حسن العمري من تسجيل هدف الفوز لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس خالد البواردي.

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