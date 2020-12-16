النصر يتجاوز خلافات لاعبيه ويتأهل إلى ربع النهائي

ضمّد النصر جزءاً من جراحه بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك عقب فوزه على ضيفه الرائد 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي انتظر حتى 21 حينما تمكن لاعبه أيمن يحيى من افتتاح التسجيل بعد متابعته لرأسية زميله البرازيلي مايكون العائدة من القائم ليسددها وتصطدم بالعارضة وتعود له مرة أخرى ويضعها في الشباك.

وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المغربي نور الدين أمرابط إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.



واشتبك عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق مع زميله سلطان الغنام بعدما دخلا في خلاف خلال مجريات الشوط الأول.

وعند الدقيقة 41 اضطر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لإجراء تغيريين بعد اصابة لاعبيه الكوري جين سو كيم وأيمن يحيى ليشرك بدلاً منهما الثنائي سامي النجعي وأسامه الخلف.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الرائد الذي فرض سيطرته وبحث كثيراً عن هدف التعادل والذي دائماً ما يصطدم بالحارس الأسترالي براد جونز الذي تألق في المباراة.

وكثّف الرائد هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه المغربي كريم البركاوي الذي ارتقى لعرضية زميله أحمد الزين وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس جونز.

وعند الدقيقة 67 تمكن لاعب النصر سامي النجعي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما اخترق دفاع الرائد بمجهود فردي وسدد الكرة استقرت في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله خالد الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

ونجح النصر في فرض سيطرته في الدقائق الأخيرة إلى أن أعلن الحكم رائد الزهراني نهاية المباراة بفوز النصر 2-صفر، ليلحق بالتعاون والقادسية في الدور ربع النهائي.