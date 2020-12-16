بالفيديو.. شجار بين حمدالله والغنام خلال مباراة الرائد

شهدت مباراة النصر والرائد حادثة غريبة، عندما تشاجر الزميلان عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام، خلال المباراة المقامة في كأس الملك.

وعلى الرغم من تقدم النصر على الرائد بهدف عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 21، إلا أنه ظهر خلاف بين لاعبي النصر عقب ذلك، حيث شهد منتصف الشوط الأول من المواجهة الحادثة، بعدما اقترب المهاجم المغربي من زميله الغنام ودخل معه في نقاش قبل أن يشتبكا سويا، بعدما قام حمدالله بدفع الظهير الأيمن أولا.

ويمر النصر بالعديد من النتائج السلبية في الدوري، ويتواجد في المركز الـ 15 بترتيب المسابقة، علما أن حمدالله كان قد نال شارة القيادة في عدة مباريات سابقة قبل أن تسحب منه.