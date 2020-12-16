كأس الملك: الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الفتح

يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الفتح على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، والذي يشهد 4 مباريات أخرى، إذ يواجه أهلي جدة ضيفه العين، ويحل اتحاد جدة ضيفاً على الوحدة، ويلتقي الاتفاق أمام ضيفه الفيصلي، والباطن أمام ضيفه أبها.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الفتح.

والتقى الفريقان مطلع هذا الشهر ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وحقق الهلال فوزاً كاسحاً بنتيجة 3-صفر.

ويأمل الهلال في تحقيق فوزٍ يعدل به مساره بعد تلقيه أول خسارة هذا الموسم من أمام ضيفه الوحدة 2-1 الأسبوع الماضي.

وفي المقابل يبحث الفتح عن فوزٍ يضمد به جراحه في الدوري بعد تراجع نتائجه بشكل كبير في المراحل الأخيرة حيث تلقى 3 خسائر متتالية في آخر مبارياته.

الأهلي والعين

ويسعى أهلي جدة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي حينما يستضيف العين، إذ يدخل المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي أمام مضيفه النصر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي صعد به للمركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

وسبق أن التقى الفريقان هذا الموسم على ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، وانتصر الأهلي بنتيجة 4-3.

الوحدة والاتحاد

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، يسعى الوحدة لرد اعتباره أمام اتحاد جدة والتأهل للدور ربع النهائي.

ويدخل الوحدة المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه الثمين أمام مضيفه الهلال المتصدر 2-1 والذي أوقف به سلسلة الخسائر في الدوري.

ويأمل الوحدة لرد اعتباره امام الاتحاد الذي هزمه هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على نفس الملعب بنتيجة 2-1 الأسبوع قبل الماضي.

الاتفاق والفيصلي

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يخوض الاتفاق اختباراً صعباً حينما يستضيف الفيصلي.

ونجح الفريقان في إيقاف مسلسل إهدار النقاط الذي لازمهما في المراحل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما انتصر الاتفاق على ضمك 4-2، وفاز الفيصلي على الرائد 2-صفر الأسبوع الماضي.

الباطن وأبها

وفي حفر الباطن يحل أبها ضيفاً ثقيلاً على الباطن المميز هذا الموسم بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الفريقان أداءً مميزاً في دوري هذا الموسم، حيث يحتل الباطن المركز السابع برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز التاسع.

والتقى الفريقان هذا الموسم بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على نفس الملعب، وانتصر الباطن على أبها بثلاثية نظيفة.