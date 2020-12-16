هاسي: لماذا نُظلم أمام الهلال والنصر؟

شن البلجيكي بنسيك هاسي مدرب الرائد هجوماً لاذعاً على الحكم بعد الخسارة من أمام النصر 2-صفر، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وقال في تصريحات تلفزيونية: للمرة الثانية لا يحسب لنا ركلات جزاء واضحة، أمام الهلال والآن أمام النصر، وأنا هنا اتساءل لماذا لا يكون هناك عدل وتوازن بين الفرق ولماذا لم يحتسب لنا ركلة الجزاء الواضحة لمدافعنا عبدالله الفهد الذي أعيق داخل منطقة الجزاء وأيضاً أمام الهلال حصلت لنا ذات المشكلة.

وأضاف: حدثت لنا مشكلة عدم احتساب ركلة جزاء أمام الهلال وأيضاً تكررت، ماذا نفعل لكي نحصل على حقنا؟ وهل يجب أن نظلم أمام الفرق الكبيرة، يستطيعون الفوز بدون الأخطاء التحكيمية.

وأشاد هاسي بمستوى فريقه على الرغم من خروجهم من كأس الملك، موضحا: سيطرنا على اللقاء وكنّا الطرف الأفضل وخطورة النصر كانت غائبة وفقط حضرت بعد تلقينا الهدف الثاني وأنا راضي عن أداء الفريق وأكثر ما يشغلني موضوع إهدار الفرص واستقبال الأهداف بأخطاء دفاعية.

وحول أسباب غياب فريقه عن تسجيل الأهداف للمباراة الرابعة على التوالي، ذكر: الفريق يصل كثيراً ولا يسجل وهذا أمر مزعج خاصة أن لدينا مهاجمين ذو جودة عالية والدليل أنهم يصلون لمرمى الخصم ولكن مشكلتنا في إنهاء الهجمات.

وزاد: سنركز كثيراً في التدريبات على حل مشكلة إهدار الفرص المحققة في الأيام المقبلة، وأيضاً سنعالج مشكلة ولوج الأهداف من أخطاء دفاعية دائماً ما تكون بالكرة الثانية.

