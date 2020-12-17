الباطن يكرر ثلاثيته في شباك أبها ويبلغ ربع النهائي

واصل الباطن نتائجه المميزة هذا الموسم بعدما اكتسح ضيفه أبها 3-صفر، ليلحق بركب الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها ملعبه بحفر الباطن في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وكان الباطن قد تغلب على أبها دورياً الشهر الماضي على ذات الملعب بثلاثية دون رد سجلها يوسف الجبلي "هدفين" والأنغولي فابيو أبرو.

ولم يجد الباطن أي صعوبة في تجاوز ضيفه حيث انتظر 9 دقائق حتى تمكن مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الهولندي يوسف الجبلي برأسه في شباك أبها.

وواصل الباطن هجومه وتمكن لاعبه زكريا سامي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 بعد تلقيه كرة عائدة من دفاع أبها ليسددها في الشباك.

في الشوط الثاني فرض أبها سيطرته في الربع ساعة الأولى بحثاً عن تسجيل هدف تقليص الفارق إلا أن محاولاته كانت خجولة ولم تشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وعند الدقيقة 82 تمكن فابيو أبرو مهاجم الباطن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما سدد كرةً ذكية من على قوس منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

‫وسيلعب الباطن في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة الاتفاق وضيفه الفيصلي.