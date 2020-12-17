الفتح يقصي الهلال.. ويجرده من لقب بطل الكأس

فجّر الفتح مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه حامل اللقب مضيفه الهلال بفوزه عليه 2-صفر، ليصعد للدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وقدّم الفتح أداءً تكتيكياً مميزاً خلال اللقاء، حيث مالت له الأفضلية في حين أن الهلال لم يظهر بمستواه خاصة في الشوط الأول والذي اصطدم لاعبوه بدفاع الضيوف.

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته وكثّف محاولاته بحثاً عن هدف السبق في حين أجاد الفتح اعتماده على الهجمات المرتدة السريعة.

وعند الدقيقة 55 تمكن المغربي مراد باتنة لاعب الفتح من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وحاول الروماني رزافان لوتشيسكو تحسين أداء فريقه حينما دفع بالثلاثي الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري ومحمد البريك كبدلاء للثلاثي صالح الشهري ومحمد كنو ومد الله العليان.

وكثّف الهلال هجومه وكاد لاعبه الكولومبي كوبار أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الأرجنتيني لوسيانو فيتو ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 88 نجح الفتح باستغلال اندفاع الهلال ونظم هجمةً مرتدة بدأت عن الخطير مراد باتنة الذي اخترق دفاع الهلال ومرر الكرة لزميله الجزائري سفيان بن دبكة الذي حولها في الشباك، لتنتهي المباراة بفوزهم 2-صفر.