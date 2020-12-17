الفيصلي يقصي الاتفاق ويتأهل إلى ربع النهائي

حجز الفيصلي مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 9-8، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي واحتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الخميس.

ولحق بركب الفرق المتأهلة التعاون والقادسية والنصر والباطن والفتح الذين تأهلوا للدور ربع النهائي للمسابقة، وتبقى مقعدان يتنافس عليهما 4 فرق هي الأهلي والعين والوحدة والاتحاد.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول، مع أفضلية للفيصلي الذي حاول كثيراً الوصول لمرمى الاتفاق.

وسنحت فرصة تسجيل هدف السبق للفيصلي حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 27 إلا أن مهاجمه البرازيلي جيليرمي سددها خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الاتفاق الذي سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي سليمان دوكارا، الذي الذي سدد كرةً قوية وجدت الحارس أحمد الكسّار الذي تصدى لها بصعوبة.

وتبادل الفريقان الهجمات في العشر دقائق الأخيرة إلا أن التعادل السلبي كان سيّد الموقف لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين واللذين انتهيا سلبيين، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وفي الركلات الترجيحية استمر التعادل أيضاً بين الفريقين والتي وصلت لـ10 ركلات والتي حسمها الفيصلي بفوزه 9-8.