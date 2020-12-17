  • مباشر
اللغة

الفيصلي يقصي الاتفاق ويتأهل إلى ربع النهائي

من مباراة الفيصلي والاتفاق

الفيصلي يقصي الاتفاق ويتأهل إلى ربع النهائي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

حجز الفيصلي مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 9-8، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي واحتضنها استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الخميس.

ولحق بركب الفرق المتأهلة التعاون والقادسية والنصر والباطن والفتح الذين تأهلوا للدور ربع النهائي للمسابقة، وتبقى مقعدان يتنافس عليهما 4 فرق هي الأهلي والعين والوحدة والاتحاد.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول، مع أفضلية للفيصلي الذي حاول كثيراً الوصول لمرمى الاتفاق.

وسنحت فرصة تسجيل هدف السبق للفيصلي حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 27 إلا أن مهاجمه البرازيلي جيليرمي سددها خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الاتفاق الذي سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي سليمان دوكارا، الذي الذي سدد كرةً قوية وجدت الحارس أحمد الكسّار الذي تصدى لها بصعوبة.

وتبادل الفريقان الهجمات في العشر دقائق الأخيرة إلا أن التعادل السلبي كان سيّد الموقف لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين واللذين انتهيا سلبيين، لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وفي الركلات الترجيحية استمر التعادل أيضاً بين الفريقين والتي وصلت لـ10 ركلات والتي حسمها الفيصلي بفوزه 9-8.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فرنسا تقر إجراء أبحاث تكنولوجية لإعداد جنود بشر خارقين فرنسا تقر إجراء أبحاث تكنولوجية لإعداد جنود بشر خارقين
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد