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النصر يعلن غياب مدافعه الكوري كيم لمدة 6 أشهر

كيم النصر أوسو الأهلي
كيم خاض 8 مباريات مع النصر خلال الموسم الحالي

النصر يعلن غياب مدافعه الكوري كيم لمدة 6 أشهر

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العربية.نت

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أعلن النصر السعودي غياب مدافعه الكوري الجنوبي كيم جين سو لمدة تتراوح بين 5 أو 6 أشهر بعد تعرضه إلى قطع في وتر أخيل في المباراة التي خاضها الفريق أمام الرائد في ثمن نهائي كأس الملك يوم الأربعاء.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الكوري الجنوبي عقب نهاية المباراة وجود القطع، ما يعني غيابه بحسب ما ذكر خبر رسمي من النادي العاصمة لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر.

وانتقل كيم جين سو (28 عاماً) إلى النصر الصيف الماضي قادماً من تشونبوك الكوري الجنوبي، وخاض معه 7 مباريات في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين دون أن يصنع أو يسجل، فيما لم يكمل المباراة الثامنة في كأس الملك بسبب الإصابة.

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