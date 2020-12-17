كأس الملك: العين يقصي الأهلي .. والاتحاد يعبر الوحدة

تواصلت المفاجآت في كأس الملك بعدما حجز العين مقعده في الدور ربع النهائي باقصائه مضيفه الأهلي بفوزه عليه 2-صفر، في حين واصل الاتحاد مستوياته المميزة بعدما اكتسح مضيفه الوحدة 3-صفر، في ختام الدور ثمن النهائي للمسابقة.



واكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي حيث سيستضيف النصر نظيره العين، وسيحل الفتح ضيفاً على الاتحاد، وسيلعب التعاون أمام ضيفه القادسية، وسيلتقي الباطن أمام ضيفه الفيصلي.

وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" فجّر العين مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى مضيفه الأهلي بفوزه 2-صفر.

وقدّم العين أداءً مميزاً حيث سنحت له فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 22 حينما أهدر لاعبه الفنزولي خوان أنور ركلة جزاء تصدى لها حارس الأهلي محمد العويس.

وفي الشوط الثاني واصل العين هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي جيترسون من تسجيل الهدف الأول بعدما استغل تمريرة مواطنه ليما مدافع الاهلي بالخطأ ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

ورد الأهلي سريعاً وأهدر لاعبه الغاني صامويل أوسو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلمان مؤشر أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشمري الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل العين هجومه ونجح لاعبه الكرواتي فيليب براداريتش بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء، وسيلتقي مضيفه النصر في الدور ربع النهائي

وعلى ستاد مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة واصل الاتحاد مستوياته المميزة بعدما حجز مقعده للدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه الوحدة 3-صفر.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي بدأ الخطورة مبكراً حينما أهدر لاعبه الرأس أخضري غاري رودريغيز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الصربي ألكسندر بيريوفيتش حينما تلقى تمريرة من زميله رودريغيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه الصربي بيريوفيتش من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.

وكثّف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه بيريوفيتش بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله رودريغيز بقدمه في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 71 تكفل البرازيلي بيدرو مدافع الوحدة بتسجيل الهدف الثالث للاتحاد بعدما حول عرضية الصربي بيرجوفيتش بالخطأ في شباك فريقه.

وسيلعب الاتحاد في الدور ربع النهائي أمام ضيفه الفتح على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.