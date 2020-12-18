الانضباط تهدد الوحدة والرائد بخصم "عدة نقاط" في الدوري

هددت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الوحدة بخصم عدة نقاط من رصيده في مسابقة الدوري السعودي، وذلك في حال عدم تنفيذ قراراتها الصادرة ضد 14 لاعبا في صفوف الفريق.

وأصدرت لجنة الانضباط، يوم الجمعة، عدة قرارات بحق 14 لاعبا في نادي الوحدة، وهي عقوبات تتعلق بقرارات سابقة لغرفة فض المنازعات، ووفقا لبيان الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي لم يرد للجنة ما يثبت تنفيذ القرارات السابقة، وعليه قررت الانضباط خصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول للوحدة في مسابقة الدوري تلقائيا، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، عملاً بأحكام الفقرة (4/2) من المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأضافت لجنة الانضباط: تسقط العقوبة المنصوص عليها حال تنفيذ قرار الغرفة خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة، والقرار غير قابل للاستئناف.

يشار إلى أنه سيتم خصم 3 نقاط من الفريق على كل لاعب على حدة في حال عدم تنفيذ القرار.

كما قررت الانضباط حرمان وليد باخشوين، لاعب الوحدة، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة تبدأ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، وذلك بعد امتناع اللاعب عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر لصالح وسيط اللاعبين علاء كعكي، وأوضحت اللجنة أنه ستسقط العقوبة حال تنفيذ قرار المركز المشار إليه.

وهددت اللجنة أيضا نادي الرائد بخصم 3 نقاط من رصيده لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، وتسقط العقوبة المنصوص عليها حال تنفيذ قرار الغرفة خلال المهلة الممنوحة للرائد 30 يوما.